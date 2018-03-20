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Жители Железноводска проголосовали за обновление городского парка

Общество
20 марта, 13:14 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 20, марта. /ТАСС

Проект благоустройства городского парка включает в себя, в частности, тотальный ремонт территории, очистку озера и строительство роллердрома

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Железноводск

Железноводск

© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 20 марта. /ТАСС/. Большинство жителей Железноводска на голосовании по программе формирования комфортной городской среды высказалось за первоочередное благоустройство городского парка, расположенного в крупном жилом микрорайоне в западной части города-курорта, сообщили во вторник в пресс-службе мэрии.

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"В Железноводске жители городского округа 18 марта предпочли проголосовать за проект благоустройства городского парка. За него было отдано более 8 тысяч голосов. Всего свое мнение по объектам благоустройства выразили более 13 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе.

Рейтинговое голосование по двум городским территориям в рамках программы прошло 18 марта на счетных участках, которые находились рядом с избирательными участками по выборам президента РФ. На реализацию приоритетного проекта выделили более 20 млн рублей, работы по реконструкции должны быть завершены в сентябре, ко Дню края.

Второй проект - парковая территория "Комсомольская поляна" в поселке Иноземцево - набрала 5,4 тыс. голосов.

Как рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, проект благоустройства городского парка включает в себя тотальный ремонт территории, очистку озера, строительство роллердрома и современной площадки для воркаута, восстановление освещения по всему периметру парка, а также установку новых лавочек, урн и малых архитектурных форм. "Реконструкция также позволит проводить там культурно-массовые мероприятия, в том числе День города, не перекрывая проезжую часть", - сказал он.

По данным Северокавказстата, в Ставропольском крае реализация приоритетного проекта Минстроя России "Формирование комфортной городской среды" началась в 2017 году, на благоустройство общественных пространств и дворов из федерального и краевого бюджетов направили 609 млн рублей. Благоустроили 202 двора и 21 общественную территорию. Проект продлили еще на три года, в 2018 году Ставропольскому краю планируется выделить 612 млн рублей и на благоустройство парков малых городов - 20,4 млн рублей.

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