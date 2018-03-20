Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители КБР чаще стали жаловаться омбудсмену на нехватку лекарств

Общество
20 марта, 13:24 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 20, марта. /ТАСС

По словам уполномоченного по правам человека в КБР Бориса Зумакулова, увеличилось количество жалоб также на неисполнение судебных решений

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 20 марта. /ТАСС/. Число обращений жителей Кабардино-Балкарии (КБР) к уполномоченному по правам человека в республике по вопросам, касающимся здравоохранения и лекарственного обеспечения, возросло на 50% за год. Об этом во вторник сообщил уполномоченный по правам человека в КБР Борис Зумакулов.

"В 2017 году при заметном сокращений обращений из мест принудительного содержания, а также на действие органов дознания и следствия, на нарушение в сфере трудовых отношений, имущественных споров, увеличилось число жалоб по вопросам охраны здоровья, обеспечение населения лекарственными препаратами (более чем на 50%), на неисполнение судебных решений и много жалоб по социальным вопросам и проблемам", - сказал Зумакулов на пленарном заседании парламента региона, отчитываясь по работе за прошедший год.

По его словам, жители жалуются на то, что вовремя не дается квота на высокотехнологичные операции, не всегда выделяются средства для лиц с орфанными заболеваниями (редкие, тяжелые заболевания - прим. ТАСС). "Мы этими проблемами занимаемся, подключаем федеральный центр, потому что расходы по этим статьям большие и их невозможно перекрывать за счет республиканского бюджета", - добавил омбудсмен.

Всего в 2017 году в аппарат уполномоченного по правам человека в КБР поступило 986 обращений, треть из которых "принято к производству и рассмотрено", отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Кабардино-Балкария
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
2
Биография Николя Саркози
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
5
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
6
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов