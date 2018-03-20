Жители КБР чаще стали жаловаться омбудсмену на нехватку лекарств

НАЛЬЧИК, 20 марта. /ТАСС/. Число обращений жителей Кабардино-Балкарии (КБР) к уполномоченному по правам человека в республике по вопросам, касающимся здравоохранения и лекарственного обеспечения, возросло на 50% за год. Об этом во вторник сообщил уполномоченный по правам человека в КБР Борис Зумакулов.

"В 2017 году при заметном сокращений обращений из мест принудительного содержания, а также на действие органов дознания и следствия, на нарушение в сфере трудовых отношений, имущественных споров, увеличилось число жалоб по вопросам охраны здоровья, обеспечение населения лекарственными препаратами (более чем на 50%), на неисполнение судебных решений и много жалоб по социальным вопросам и проблемам", - сказал Зумакулов на пленарном заседании парламента региона, отчитываясь по работе за прошедший год.

По его словам, жители жалуются на то, что вовремя не дается квота на высокотехнологичные операции, не всегда выделяются средства для лиц с орфанными заболеваниями (редкие, тяжелые заболевания - прим. ТАСС). "Мы этими проблемами занимаемся, подключаем федеральный центр, потому что расходы по этим статьям большие и их невозможно перекрывать за счет республиканского бюджета", - добавил омбудсмен.

Всего в 2017 году в аппарат уполномоченного по правам человека в КБР поступило 986 обращений, треть из которых "принято к производству и рассмотрено", отметил он.