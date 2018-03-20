Около 50 шахматистов примут участие в чемпионате СКФО в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 20 марта. /ТАСС/. Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по классическим шахматам пройдет в Карачаево-Черкесии с 22 по 31 марта, сообщил ТАСС президент Федерации шахмат КЧР Казбек Акбаев.

"В турнире, по предварительным данным, ожидается участие около 50 шахматистов. Заявки пока поступили из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Чечни. Торжественное открытие чемпионата состоится 23 марта", - сказал Акбаев.

Соревнования организуют среди детей, мужчин, женщин и ветеранов. "В рамках чемпионата состоится девять туров, игры будут проводиться по швейцарской системе. Победители и призеры среди мужчин и женщин представят свои регионы на чемпионате России, который запланирован на июнь", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат СКФО пройдет в Черкесске на базе Федерации шахмат Карачаево-Черкесии. 1 апреля здесь же состоятся состязания по блиц шахматам.