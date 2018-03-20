Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 50 шахматистов примут участие в чемпионате СКФО в Карачаево-Черкесии

Общество
20 марта, 13:31 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 20, марта. /ТАСС

Победители и призеры среди мужчин и женщин представят свои регионы на чемпионате России в июне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 20 марта. /ТАСС/. Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по классическим шахматам пройдет в Карачаево-Черкесии с 22 по 31 марта, сообщил ТАСС президент Федерации шахмат КЧР Казбек Акбаев.

"В турнире, по предварительным данным, ожидается участие около 50 шахматистов. Заявки пока поступили из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Чечни. Торжественное открытие чемпионата состоится 23 марта", - сказал Акбаев.

Соревнования организуют среди детей, мужчин, женщин и ветеранов. "В рамках чемпионата состоится девять туров, игры будут проводиться по швейцарской системе. Победители и призеры среди мужчин и женщин представят свои регионы на чемпионате России, который запланирован на июнь", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат СКФО пройдет в Черкесске на базе Федерации шахмат Карачаево-Черкесии. 1 апреля здесь же состоятся состязания по блиц шахматам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня Северная Осетия Карачаево-Черкесия Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
2
Биография Николя Саркози
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
5
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
6
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов