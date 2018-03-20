Все проекты форума "Арктика. Сделано в России" будут связаны с Архангельской областью

АРХАНГЕЛЬСК, 20 марта. /ТАСС/. Все проекты участников молодежного арктического форума "Арктика. Сделано в России" будут связаны с Архангельской областью. Как сообщил ТАСС начальник регионального управления по молодежной политике и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев, подготовка к форуму, который пройдет в 2019 году в Архангельске параллельно с V международным форумом "Арктика - территория диалога", уже началась.

"Подготовка началась заранее, для участников формируются кейсы, по которым они будут работать, и все проекты будут связаны с территорией Архангельской области, с ее экономикой. Например, это могут быть туристические проекты, или бизнес-проект, например, связанный с доставкой северных ягод в федеральные сети. На сам форум участники должны привезти уже готовые презентации, готовые проекты, чтобы их уже практически уже можно было запускать", - сказал Ковалев.

В течение года, еще до начала форума, его участники могут приехать в Архангельск для изучения документов по развитию региона и проведения аудита. Губернатор области Игорь Орлов предложил организовать первую встречу в октябре 2018 года. Он пообещал встретиться с участниками форума лично и предоставить необходимые условия для работы.

Как сообщил Ковалев, для участия в форуме приглашаются студенты и молодежь не только из северных регионов страны. "Это могут быть участники из любого региона, если их волнуют вопросы развития Севера и специальность соответствует перечню тех, кто может участвовать. Кроме того, форум будет международным: мы ждем участников не только из стран Скандинавии, но и других. В прошлый раз у нас были участники, например, из Мексики", - сказал Ковалев.