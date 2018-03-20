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СМИ: одна из улиц в провинции Анталья переименована в честь Андрея Карлова

Общество
20 марта, 14:19 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, марта. /ТАСС

Также на ней будет установлен барельеф дипломата

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АНКАРА, 20 марта. /ТАСС/. Одна из улиц в городе Демре в провинции Анталья названа в честь посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает во вторник Anadolu.

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Решение о переименовании улицы, которая ведет к церкви Святого Николая, было принято городским советом Антальи. Агентство также отмечает, что на этой улице 22 марта будет установлен барельеф Карлова.

По словам главы муниципалитета Антальи Мендереса Тюреля, Турция "никогда не забывала, не забудет и не даст забыть русских друзей". "В рамках Дней памяти Андрея Карлова, которые проходят с 20 по 27 марта, будут организованы выставка, концерт, экскурсии по церкви Святого Николая и античному городу Андриаке, различным музеям, а также будет организован тур в город Каш", - сказал он.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".

19 декабря 2017 года газета Sabah со ссылкой на официальное заявление турецкой прокуратуры сообщила, что убийца российского дипломата был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. По данным следствия, последний был знаком с убийцей Карлова, на его телефон поступала вся информация. Анкара обвиняет проживающего в США с 1999 года Гюлена и возглавляемую им ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов") в попытке госпереворота 15 июля 2016 года.

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Убийство российского посла в Анкаре
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