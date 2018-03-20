Все школы Саратова закрылись на карантин до конца недели

САРАТОВ, 20 марта. /ТАСС/. Порядка 100 школ города, а также все учреждения дополнительного образования Саратова закрылись на карантин по гриппу и ОРВИ до конца недели. После этого школьники уйдут на каникулы и, таким образом, учебный процесс приостанавливается почти на две недели, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

"По предписанию главного санитарного врача города Саратова с 21 марта все школы, а их порядка 100, и все учреждения дополнительного образования приостанавливают занятия и закрываются на карантин. Затем, с 26 марта, школьники уйдут на каникулы, которые будут длиться неделю", - сказала собеседница агентства.

Такие меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в области. Ранее сообщалось, что в целом по области за прошедшую неделю зарегистрировали 17599 случаев острых респираторных вирусных инфекций, заболеваемость ОРВИ выше порогового уровня на 25,6%. В минздраве области порекомендовали особенно внимательно следить за здоровьем детей: не посещать места большого скопления людей и при малейших признаках заболевания у ребенка не допускать его общения с другими детьми.