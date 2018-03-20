В Великом Новгороде зарегистрировали семь случаев заболевания свиным гриппом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 марта. /ТАСС/. Семь случаев заболевания свиным гриппом зарегистрировали у пациентов Новгородской областной клинической больницы, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Всего вирус был выявлен у семи пациентов, все получили адекватное противовирусное лечение. Сейчас с выздоровлением выписаны четыре человека, остальные в удовлетворительном состоянии продолжают курс лечения", - приводит пресс-служба слова главного врача Новгородской областной клинической больницы Аллы Хорошевской. В самой больнице объявили карантин по гриппу, до конца текущей недели приостановили плановую госпитализация пациентов, добавили в пресс-службе.

По информации главного инфекциониста Новгородской области Светланы Калач, грипп регистрируют в области с прошлой недели. С момента выявления первых случаев заболевания ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора по Новгородской области, проводят "комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации очага".

Как уточнили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, циркуляция всех видов гриппа, в числе которых сезонный, вирус гриппа В и так называемый свиной грипп отмечали и ранее. "Свиной грипп опасен тем, что чаще, чем другие возбудители гриппа вызывает осложнения, в виде внебольничных пневмоний. Его штамм введен был в вакцину гриппа, которую мы прививали в сезон 2017-2018 года", - сказали в управлении.