Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Великом Новгороде зарегистрировали семь случаев заболевания свиным гриппом

Общество
20 марта, 14:54 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 20, марта. /ТАСС

В главной инфекционной больнице города объявили карантин и приостановили плановую госпитализацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 марта. /ТАСС/. Семь случаев заболевания свиным гриппом зарегистрировали у пациентов Новгородской областной клинической больницы, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Всего вирус был выявлен у семи пациентов, все получили адекватное противовирусное лечение. Сейчас с выздоровлением выписаны четыре человека, остальные в удовлетворительном состоянии продолжают курс лечения", - приводит пресс-служба слова главного врача Новгородской областной клинической больницы Аллы Хорошевской. В самой больнице объявили карантин по гриппу, до конца текущей недели приостановили плановую госпитализация пациентов, добавили в пресс-службе.

По информации главного инфекциониста Новгородской области Светланы Калач, грипп регистрируют в области с прошлой недели. С момента выявления первых случаев заболевания ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора по Новгородской области, проводят "комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации очага".

Как уточнили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, циркуляция всех видов гриппа, в числе которых сезонный, вирус гриппа В и так называемый свиной грипп отмечали и ранее. "Свиной грипп опасен тем, что чаще, чем другие возбудители гриппа вызывает осложнения, в виде внебольничных пневмоний. Его штамм введен был в вакцину гриппа, которую мы прививали в сезон 2017-2018 года", - сказали в управлении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новгородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148
2
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
3
Биография Николя Саркози
4
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
5
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов