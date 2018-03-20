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Таксисты в Калининграде не подали ни одной заявки на аккредитацию для работы на ЧМ-2018

Общество
20 марта, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Губернатор Антон Алиханов отметил, что в регионе уже создали схему организации общественного транспорта

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Аккредитация таксистов для работы в период ЧМ-2018 в Калининградской области стартовала более месяца назад, сейчас нет ни одной заявки, сообщил журналистам во вторник губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Аккредитация таксистов для работы на чемпионате уже стартовала, с 15 февраля. До 15 мая мы принимаем заявки, до 1 июня должны завершить аккредитацию, но пока, к сожалению, ни один таксист не заявился. Это настораживает, мы сейчас будем более активно продвигать эту тему, чтобы они получили все-таки возможность работать во время чемпионата", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Губернатор пояснил, что в регионе уже создали схему организации общественного транспорта в дни чемпионата. Например, планируют, что из аэропорта и от вокзалов к основным объектам ЧМ-2018 болельщики смогут добраться на бесплатных шаттлах.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). Первые тестовые матчи на калининградском стадионе чемпионата запланированы на апрель-май.

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ЧМ-2018 по футболу Калининградская область
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