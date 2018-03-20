Дуров: Telegram будет охранять приватность пользователей, несмотря на угрозы блокировки

ТАСС, 20 марта. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер сохранит политику конфиденциальности переписки пользователей, несмотря на угрозы возможной блокировки. Так Дуров прокомментировал в своем Twitter возможность блокировки Telegram в России из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плоды. Telegram будет отстаивать свободу и право пользователей на частную жизнь", - написал он.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

Верховный суд России 20 марта отклонил иск руководства Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ, согласно которому устанавливается процедура предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.

Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнить требования российского законодательства в течение 15 суток. Если Telegram не предоставит информацию органам безопасности в срок, ему грозит блокировка на территории России.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров говорил, что не видит причин делать исключения для мессенджера Telegram при исполнении российского законодательства и считает, что решение Верховного суда о предоставлении мессенджером ключей для расшифровки сообщений органам безопасности обязательно для исполнения. По словам министра, основатель Telegram Павел Дуров не обращался в Минкомсвязь за консультациями по этому вопросу.