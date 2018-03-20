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Дуров: Telegram будет охранять приватность пользователей, несмотря на угрозы блокировки

Общество
20 марта, 16:22 дата обновления: 20 марта, 16:40 UTC+3

Угрозы не принесут плоды, заявил основатель мессенджера

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Павел Дуров

Павел Дуров

© REUTERS/Albert Gea

ТАСС, 20 марта. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер сохранит политику конфиденциальности переписки пользователей, несмотря на угрозы возможной блокировки. Так Дуров прокомментировал в своем Twitter возможность блокировки Telegram в России из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плоды. Telegram будет отстаивать свободу и право пользователей на частную жизнь", - написал он.

Верховный суд России 20 марта отклонил иск руководства Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ, согласно которому устанавливается процедура предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.

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Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнить требования российского законодательства в течение 15 суток. Если Telegram не предоставит информацию органам безопасности в срок, ему грозит блокировка на территории России.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров говорил, что не видит причин делать исключения для мессенджера Telegram при исполнении российского законодательства и считает, что решение Верховного суда о предоставлении мессенджером ключей для расшифровки сообщений органам безопасности обязательно для исполнения. По словам министра, основатель Telegram Павел Дуров не обращался в Минкомсвязь за консультациями по этому вопросу.

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