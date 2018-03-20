Швыдкой планирует обсудить с дипломатами из Великобритании работу Британского совета в РФ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские представители планируют провести встречу с британскими дипломатами для обсуждения статуса представительств двух стран и вопрос взаимоотношений в сфере культуры и науки. Об этом заявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой во вторник в эфире телеканала "Россия 24".

"Речь идет лишь о правовом статусе представительств. Мы встретимся с коллегами из британского посольства, попробуем найти какую-то взаимоприемлемую модель", - заявил Швыдкой.

Он добавил, что Россия имеет однозначную позицию в вопросе культурного и научного взаимодействий. "Отношения в области культуры, науки, образования, молодежных обменов и спорта не должны зависеть от политической конъюнктуры", - подчеркнул спецпредставитель. Швыдкой заявил, что в случае подписания двустороннего соглашения представительства Британского совета вернутся в Россию, а Россотрудничества - получат гарантии работы в Великобритании.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению 4 марта в английском Солсбери осужденного за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но каких-либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. На сборы сотрудникам дипломатической миссии была дана неделя.

В ответ на действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.