Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Швыдкой планирует обсудить с дипломатами из Великобритании работу Британского совета в РФ

Общество
20 марта, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Отношения в области науки, культуры и образования не должны зависеть от политической конъюнктуры, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские представители планируют провести встречу с британскими дипломатами для обсуждения статуса представительств двух стран и вопрос взаимоотношений в сфере культуры и науки. Об этом заявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой во вторник в эфире телеканала "Россия 24".

Смотрите также

Швыдкой: ситуация с Британским советом должна быть урегулирована соглашением двух стран

Представители российских музеев прокомментировали прекращение работы Британского совета

Британский совет ожидает, что центр сдачи экзаменов IELTS продолжит работу в России

"Речь идет лишь о правовом статусе представительств. Мы встретимся с коллегами из британского посольства, попробуем найти какую-то взаимоприемлемую модель", - заявил Швыдкой.

Он добавил, что Россия имеет однозначную позицию в вопросе культурного и научного взаимодействий. "Отношения в области культуры, науки, образования, молодежных обменов и спорта не должны зависеть от политической конъюнктуры", - подчеркнул спецпредставитель. Швыдкой заявил, что в случае подписания двустороннего соглашения представительства Британского совета вернутся в Россию, а Россотрудничества - получат гарантии работы в Великобритании.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению 4 марта в английском Солсбери осужденного за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но каких-либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. На сборы сотрудникам дипломатической миссии была дана неделя.

В ответ на действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский посол вызван в МИД Чехии в связи с делом Скрипаля
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Биография Николя Саркози
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Дуров: Telegram будет охранять приватность пользователей, несмотря на угрозы блокировки
6
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
7
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов