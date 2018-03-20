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Иванов и Донской примут участие во флешмобе, посвященном Дню воды

Общество
20 марта, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Участники акции получат голубые ленты, символизирующие водные ресурсы

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава Минприроды Сергей Донской станут участниками экологического флешмоба "Голубая лента" в рамках Всемирного дня воды, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Всероссийский экологический флешмоб "Голубая лента" стартует 22 марта и продлится около 10 минут. Участники акции получат голубые ленты, символизирующие водные ресурсы. В рамках мероприятия на площадке Музея Победы на Поклонной горе планируется награждение экологических активистов, волонтеров и победителей Российского национального юниорского водного конкурса", - говорится в сообщении.

К акции присоединятся спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. По словам Донского, вопросы сохранения водных объектов страны являются одним из приоритетов государственного регулирования.

"За последние годы в России в восьми регионах построено и введено в эксплуатацию 10 объектов для гарантированного водообеспечения граждан и предприятий. Ввод их в эксплуатацию позволил увеличить численность населения, гарантированно обеспеченного водными ресурсами, на 1 млн человек", - отметил он.

Глава ведомства добавил, что за пять лет расчищены русла 400 рек, проведена экологическая реабилитация водоемов общей площадью 1900 га, приведено в надлежащее техническое состояние 701 гидротехническое сооружение.

Всемирный день водных ресурсов отмечается ежегодно 22 марта в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН. Он призван привлечь максимальное внимание к вопросам состояния водных объектов и проблеме качества питьевой воды во всем мире.

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