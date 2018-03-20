В Воронежской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 16%

ВОРОНЕЖ, 20 марта. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Воронежской области впервые с начала осенне-зимнего сезона превысила уровень эпидемического порога, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Евгения Вторникова.

"В Воронежской области за неделю число заболевших ОРВИ и гриппом выросло до 13,460 тыс., что на 16% выше эпидпорога. Среди них 8,16 тыс. детей до 14 лет - это 60,6% от общего числа заболевших", - сказала Вторникова.

По ее данным, в регионе циркулирует преимущественно вирус гриппа А(H1N1)-09.

Как добавили в Роспотребнадзоре по Воронежской области, от гриппа привиты более 975 тыс. человек - это почти 42% жителей региона.