Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Воронежской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 16%

Общество
20 марта, 17:15 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 20, марта. /ТАСС

В регионе зарегистрировали более 13 тыс. заболевших

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 20 марта. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Воронежской области впервые с начала осенне-зимнего сезона превысила уровень эпидемического порога, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Евгения Вторникова.

"В Воронежской области за неделю число заболевших ОРВИ и гриппом выросло до 13,460 тыс., что на 16% выше эпидпорога. Среди них 8,16 тыс. детей до 14 лет - это 60,6% от общего числа заболевших", - сказала Вторникова.

По ее данным, в регионе циркулирует преимущественно вирус гриппа А(H1N1)-09.

Как добавили в Роспотребнадзоре по Воронежской области, от гриппа привиты более 975 тыс. человек - это почти 42% жителей региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Воронежская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский посол вызван в МИД Чехии в связи с делом Скрипаля
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Биография Николя Саркози
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Дуров: Telegram будет охранять приватность пользователей, несмотря на угрозы блокировки
6
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
7
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов