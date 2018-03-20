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Остров Никольский в Архангельске планируется включить в проект "Чистая страна"

Общество
20 марта, 17:30 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 20, марта. /ТАСС

На работы по предпроектному обследованию территории и подготовку проекта рекультивации направят около 5 млн рублей

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 марта. /ТАСС/. Остров Никольский в черте Архангельска планируется включить в проект "Чистая страна" для проведения его очистки от загрязнения нефтепродуктами. Как во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса (ЛПК) Архангельской области, ведомство готовит соответствующую заявку.

"Министерством <...> готовится заявка о включении работ по очистке территорий земель острова Никольский в приоритетный проект по ликвидации накопленного экологического ущерба "Чистая страна". На данный момент ведомством достигнута договоренность с Северной экологической финансовой корпорацией НЭФКО о выделении гранта в размере порядка 5 млн рублей, которые будут направлены на финансирование работ по предпроектному обследованию территории и подготовку проекта рекультивации", - пояснили в пресс-службе.

Ломоносовский районный суд Архангельска обязал региональное минприроды очистить более 13 тыс. кв. метров загрязненных нефтепродуктами земель острова Никольский. Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе которой установила, что участок острова площадью 13,7 тыс. кв. метров загрязнен нефтепродуктами, которые попадают в реку Северная Двина, которая является источников питьевого водоснабжения. Согласно результатам проверки, в пробах наблюдается многократное превышение загрязняющих веществ, что создает реальную угрозу причинения вреда здоровью жителей.

Ранее в 2012 году минприроды Архангельской области проводили обследование загрязненного участка, по результатам было выдано свидетельство о значительной опасности его для окружающей среды и реки. Несмотря на заключение, очистка земельного участка не производилась.

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