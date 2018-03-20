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Все школы Энгельсского района Саратовской области закрыли на карантин до конца недели

Общество
20 марта, 17:33 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 20, марта. /ТАСС

Причиной стала высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ

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САРАТОВ, 20 марта. /ТАСС/. Все 60 школ Энгельсского района Саратовской области, а также учреждения дополнительного образования, закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ до конца недели. Об этом во вторник сообщает пресс-служба района.

"В качестве мер по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ с 21 по 25 марта приостановлен учебный процесс в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей Энгельсского муниципального района", - пояснили в пресс-службе администрации района.

Таким образом, учебный процесс приостановили почти на две недели, так как после окончания карантина школьники уйдут на каникулы. Ранее сообщалось, что по предписанию главного санитарного врача с 21 марта также закроют все школы города Саратов.

По данным Роспотребнадзора, в целом по области за прошедшую неделю зарегистрировано 17599 случаев острых респираторных вирусных инфекций, заболеваемость ОРВИ выше порогового уровня на 25,6%. В Минздраве области порекомендовали особенно внимательно следить за здоровьем детей: не посещать места большого скопления людей и при малейших признаках заболевания у ребенка не допускать его общения с другими детьми.

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