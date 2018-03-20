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Делегация Минкавказа изучит опыт работы курортов Германии и Австрии для реализации в СКФО

Общество
20 марта, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В рамках рабочей поездки делегацию ознакомят с системой управления и современными методиками в области оздоровления на базе медицинского центра "Термы Каракаллы"

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Делегация Министерства РФ по делам Северного Кавказа, "Корпорации развития Северного Кавказа" и компании "Курорты Северного Кавказа" посетит 21 - 24 марта Германию и Австрию для изучения опыта работы курортов и медкластеров этих стран с возможной реализацией европейских практик на территории регионов СКФО, сообщает пресс-служба ведомства.

"Делегация Минкавказа России под руководством первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа, председателя совета директоров КРСК и КСК Одеса Байсултанова 21-24 марта посетит с рабочим визитом Германию и Австрию. В состав делегации также войдут генеральный директор КРСК Сергей Харитонов и генеральный директор КСК Хасан Тимижев. В ходе рабочей поездки в Федеративную Республику Германию и Австрийскую Республику планируется ознакомиться с европейским опытом создания современных медицинских кластеров и горноклиматических курортов в целях реализации в СКФО проектов инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод, горнолыжных курортов туристического кластера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день рабочей поездки, 21 марта, делегация ознакомится с системой управления и современными методиками в области оздоровления на базе медицинского центра "Термы Каракаллы", расположенном во всемирно известном термальном и климатическом курорте Баден-Баден.

С 22 по 24 марта в рамках посещения ведущих европейских горных курортов предполагается ознакомиться с организацией их деятельности в зимние и летние сезоны отдыха, а также с возможностями эксплуатации канатных дорог, производимых компаниями Poma и Doppelmayr.

В программе также запланировано посещение завода и производственных цехов компании Leitner Ropeways, входящей совместно с Poma в холдинг HTI.

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