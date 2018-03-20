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Житель Ижевска выиграл в лотерею более 16 млн рублей

Общество
20 марта, 18:05 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 20, марта. /ТАСС

Лотерейный билет обошелся победителю в 80 рублей

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ИЖЕВСК, 20 марта. /ТАСС/. Житель Ижевска выиграл суперприз более 16 млн рублей в лотерею "Гослото "5 из 36". Об этом во вторник сообщается на официальном сайте компании "Столото".

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"Вчера, 19 марта, житель Ижевска купил билет за 80 рублей на сайте stoloto.ru и выиграл суперприз 16 462 682 рубля", - говорится в сообщении. В компании отмечают, что победитель может оформить свой выигрыш в лотерейном центре в Москве.

Всего по данным "Столото", участники лотереи "Гослото "5 из 36" в этом году выиграли более 290 миллионов рублей.

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