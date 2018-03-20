Житель Ижевска выиграл в лотерею более 16 млн рублей

ИЖЕВСК, 20 марта. /ТАСС/. Житель Ижевска выиграл суперприз более 16 млн рублей в лотерею "Гослото "5 из 36". Об этом во вторник сообщается на официальном сайте компании "Столото".

"Вчера, 19 марта, житель Ижевска купил билет за 80 рублей на сайте stoloto.ru и выиграл суперприз 16 462 682 рубля", - говорится в сообщении. В компании отмечают, что победитель может оформить свой выигрыш в лотерейном центре в Москве.

Всего по данным "Столото", участники лотереи "Гослото "5 из 36" в этом году выиграли более 290 миллионов рублей.