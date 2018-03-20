Первый центр социокультурной реабилитации инвалидов может появиться в Москве в 2019 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы планирует открыть уникальное учреждение социокультурный реабилитации инвалидов методами искусства под руководством заслуженной артистки России, общественного деятеля Дианы Гурцкой в следующем году. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Татьяна Полякова.

"Департамент планирует создать центр социокультурной реабилитации под руководством Дианы Гурцкой. В системе труда и социальной защиты это учреждение появится впервые в Москве. Это будет реабилитация методами искусства. <…> На данный момент правительство Москвы уже приняло постановление, и мы активно работаем с департаментом имущества по подбору здания. Я думаю, что в следующем году центр будет готов к открытию", - сказала она.

Полякова добавила, что департамент также планирует в текущем году создать центр сопровождаемого проживания, где молодые люди, имеющие инвалидность, будут обучаться самостоятельному проживанию.