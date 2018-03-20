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Комитет Госдумы выступил против приравнивания гражданского брака к зарегистрированному

Общество
20 марта, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

По мнению главы комитета Павла Крашенинникова, "приравнивание фактических брачных отношений к зарегистрированному браку повлечет существенное ограничение прав граждан"

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник не поддержал проект закона о приравнивании к законному браку совместного проживания в течение как минимум пяти лет.

Комитет на правах соисполнителя рекомендовал отклонить эту инициативу в первом чтении. Как пояснил глава комитета Павел Крашенинников, проектом закона "под фактическими брачными отношениями предлагается понимать не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство". "Признаками фактических брачных отношений указываются: ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет; ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общих детей. В таких случаях союз мужчины и женщины, согласно законопроекту, получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством", - напомнил депутат.

По словам Крашенинникова, "указанные признаки не всегда присутствуют даже в зарегистрированном браке". "Супруги могут жить не только в разных городах, но и в разных странах долгое время и не вести общее хозяйство", - добавил он.

Более того, по мнению главы комитета, "приравнивание фактических брачных отношений к зарегистрированному браку повлечет существенное ограничение прав граждан". "Действующее законодательство содержит в себе достаточное регулирование зарегистрированного брака и его правовых последствий с учетом различных жизненных ситуаций и обстоятельств. У каждого гражданина есть выбор, в каких отношениях состоять", - заключил Крашенинников.

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