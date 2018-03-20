Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Метрополитен оказывает помощь охраннику, пострадавшему в ходе нападения на "Пролетарской"

Общество
20 марта, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Сотрудник столичной подземки находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Московский метрополитен оказывает помощь пострадавшему инспектору службы безопасности, на которого 18 марта было совершено вооруженное нападение на станции "Пролетарская". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

Вечером 18 марта на станции "Пролетарская" инспектор службы безопасности метрополитена попросил пассажира остановиться для проверки содержимого его рюкзака. В это время пассажир достал из кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику инспектору несколько ударов в область шеи, после чего скрылся. Потерпевший был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Московский метрополитен оказывает всю необходимую помощь пострадавшему инспектору службы безопасности и его семье, а также оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании по факту вооруженного нападения на инспектора на станции "Пролетарская" 18 марта", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что инспектор действовал согласно должностной инструкции. Данные с расположенных в вестибюле камер видеонаблюдения, а также данные с закрепленного на сотруднике видеорегистратора были переданы правоохранительным органам. Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в нападении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
Telegram обязали раскрыть данные пользователей в течение 15 суток
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля
7
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов