Метрополитен оказывает помощь охраннику, пострадавшему в ходе нападения на "Пролетарской"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Московский метрополитен оказывает помощь пострадавшему инспектору службы безопасности, на которого 18 марта было совершено вооруженное нападение на станции "Пролетарская". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

Вечером 18 марта на станции "Пролетарская" инспектор службы безопасности метрополитена попросил пассажира остановиться для проверки содержимого его рюкзака. В это время пассажир достал из кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику инспектору несколько ударов в область шеи, после чего скрылся. Потерпевший был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Московский метрополитен оказывает всю необходимую помощь пострадавшему инспектору службы безопасности и его семье, а также оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании по факту вооруженного нападения на инспектора на станции "Пролетарская" 18 марта", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что инспектор действовал согласно должностной инструкции. Данные с расположенных в вестибюле камер видеонаблюдения, а также данные с закрепленного на сотруднике видеорегистратора были переданы правоохранительным органам. Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в нападении.