Почти 30 отелей в Татарстане завысили цены в преддверии ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор по итогам проверки перед чемпионатом мира по футболу выявил завышение цен в 27 гостиницах Татарстана, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ведомства по Татарстану.

"С 5 февраля по 19 марта управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведен мониторинг цен на гостиничные услуги в отношении 939 средств размещения на территории республики. Выявлено 27 нарушений в части завышения стоимости гостиничного обслуживания", - говорится в сообщении.

Администрациям гостиниц выписали предостережения, также возбудили девять административных дел по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары либо услуги).

Как сообщили ТАСС в Госкомитете по туризму Татарстана, максимальные цены на гостиничные услуги на время проведения ЧМ-2018 не должны превышать для номеров высшей категории в пятизвездочных отелях 85 тыс. рублей в сутки, для четырехзвездочных - 53 тыс. рублей, трехзвездочных - 24,7 тыс. рублей, для двух звезд - 11,3 тыс. рублей, для одной звезды - 10,2 тыс. и для категории "без звезд" - 6,8 тыс. рублей.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Южная Корея - Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля - четвертьфинал.