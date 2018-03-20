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Суд отказал Трампу в прошении отклонить иск обвинившей его в домогательствах женщины

Общество
20 марта, 22:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, марта. /ТАСС

Саммер Зервос утверждает, что президент США опорочил ее репутацию, назвав лгуньей

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НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке во вторник отказал адвокатам президента США Дональда Трампа в прошении отклонить иск о защите чести и достоинства, поданный американкой Саммер Зервос, обвинившей главу Белого дома в домогательствах. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Речь идет об иске в защиту репутации, который Зервос подала более года назад. Она была участницей популярного телешоу "Ученик" (The Apprentice), ведущим которого был Трамп. В октябре 2016 года Зервос выступила с утверждением, что Трамп домогался ее. По словам женщины, это произошло в 2007 году, когда она встретилась с миллиардером, чтобы обсудить возможность трудоустройства.

Впоследствии Трамп категорически опроверг данные утверждения, назвав Зервос обманщицей и заявив, что она хочет славы. После этого в январе 2017 года Зервос подала в верховный суд штата Нью-Йорк иск, в котором заявила, что Трамп, обозвав ее лгуньей, опорочил ее репутацию. Женщина требует, чтобы президент отказался от своих слов, а также признал, что приставания с его стороны действительно имели место. Подать на него в суд непосредственно за домогательства Зервос не могла в связи с истечением срока давности.

Адвокаты Трампа в ответ подали ходатайство об отклонении иска. Они утверждали, что президент США обладает иммунитетом к гражданским искам, которые подаются в суды штатов, а не на федеральном уровне. Однако рассматривающая дело судья Дженнифер Шехтер не согласилась с таким мнением, встав во вторник на сторону истицы.

"Никто не может быть выше закона", - указала она. По словам Шехтер, ничто в американском законодательстве не указывает, что президент не может быть призван к ответу в суде штата за "противозаконные действия, которые не имеют какого-либо отношения к обязанностям представителя федеральной исполнительной власти".

Таким образом ходатайство адвокатов Трампа отклонено, рассмотрение дела продолжится. Как отмечает Bloomberg, такое решение потенциально может привести к тому, что президенту придется отвечать в суде под присягой на вопросы, касающиеся обвинений в домогательствах. Однако, как пишет агентство, защита Трампа, скорее всего, подаст апелляцию на данное решение.

Обвинения

В конце 2016 года более десяти женщин выступили с утверждениями о том, что Трамп якобы их домогался. Все началось с публикации газеты The New York Times, в которой приводились слова Джессики Лидс и Рейчел Крук, которые заявили, что миллиардер приставал к ним. Первый инцидент якобы произошел около 30 лет назад в салоне самолета, второй - в 2005 году в лифте небоскреба "Трамп-тауэр" в Нью- Йорке.

Трамп неоднократно отрицал все обвинения, называя их полностью сфабрикованными. Он также утверждал, что американские СМИ специально публикуют заявления пытающихся оговорить его женщин, чтобы скомпрометировать президента в глазах общественности.

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