Экс-модель Playboy просит суд отменить договор, заставляющий ее молчать о связи с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) с иском и ходатайством освободить ее от обязательства не раскрывать публично данные о предполагаемой интимной связи с Дональдом Трампом более десяти лет назад. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на адвоката женщины Питера Стриса.

Исковая жалоба обращена к компании American Media (AMI) и принадлежащему ей изданию National Enquirer , выплатившим $150 тыс. экс-модели Playboy за эксклюзивное право на публикацию ее истории. Истец обращает внимание на то, что National Enquirer так и не опубликовал материал о супружеской измене Трампа и заплатил деньги, чтобы на самом деле не допустить этого и принудить Макдугал к молчанию.

В письме, направленном The New York Times по электронной почте, адвокат Стрис обвинил AMI в "разнообразных попытках заставить молчать Карен Макдугал". "Иск, подданный сегодня, нацелен на то, чтобы вернуть ей право иметь свой голос. Мы намерены аннулировать так называемый контракт, который American Media навязала Карен, ей требуется обрести заслуженное право на личную жизнь", - указал юрист.

Аналогичный иск ранее подала в суд бывшая порноактриса и стриптизерша Стефани Клиффорд. Она также утверждает, что Трамп более десяти лет назад изменял с ней своей жене Меланье. Клиффорд, как и Макдугал, утверждают, что попытки замять скандал предпринимал конкретно юрисконсульт нынешнего президента США Майкл Коэн.

Первым откровения Макдугал опубликовал 16 февраля журнал New Yorker. Согласно данным, подлинность которых заверила сама актриса, она поддерживала интимные отношения с Трампом с июня 2006 года по апрель 2007 года. Супругой республиканца с 2005 года является уроженка Словении Меланья Трамп, их сын Бэррон родился в 2006 году.

Макдугал сообщила, что в 2016 году ей заплатили $150 тыс. сотрудники компании American Media за права на публикацию ее истории. Материал так и не напечатали. Макдугал полагает, что в действительности издание пошло на эту сделку для того, чтобы скрыть информацию о произошедшем. New Yorker отмечает, что владелец American Media Дэвид Пекер является другом Трампа.