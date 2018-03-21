Досрочный ЕГЭ-2018 сдадут более 40 тыс. выпускников

ТАСС, 21 марта. Участниками досрочного этапа ЕГЭ-2018, который стартует в среду, станут более 40 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"В досрочном периоде примут участие более 41 тыс. человек, из них свыше 2 тыс. человек - выпускники текущего года. Основная категория участников - выпускники прошлых лет. Особые условия для сдачи ЕГЭ досрочно будут организованы для более чем 200 участников с ограниченными возможностями здоровья", - сказали в пресс-службе, уточнив, что первые экзамены этого года - по информатике и географии.

Досрочные экзамены пройдут во всех регионах России, за исключением Чукотского автономного округа. Для сдачи ЕГЭ будет задействовано 245 пунктов проведения экзамена (ППЭ). "К проведению досрочного ЕГЭ привлекут 12,5 тыс. организаторов, более 1,2 тыс. членов государственных экзаменационных комиссий, более 1,1 тыс. федеральных общественных наблюдателей, около 1 тыс. технических специалистов, более 300 медицинских работников", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе Рособрнадзора указали, что в 2018 году самыми популярными предметами у участников досрочного периода стали русский язык (почти 21 тыс. участников), обществознание (18,8 тыс. участников), профильная математика (18,5 тыс. участников), история (более 10 тыс. участников), биология (8,5 тыс. участников) и физика (7,8 тыс. участников).

В 100% ППЭ будет применена технология печати полного комплекта экзаменационных материалов, за исключением экзаменационных пунктов, организованные на дому, в лечебных учреждениях и учреждениях закрытого типа. Охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением во время досрочного периода также составит 100%.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля. Изменения в контрольных измерительных материалах ЕГЭ-2018 несущественные, в некоторых уточнены формулировки отдельных заданий. Минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в организации высшего образования, остались без изменения. Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2018 будет работать "горячая линия" Рособрнадзора +7 (495) 984 89 19, где можно получить любую консультацию, касающуюся единого госэкзамена, а также "телефон доверия ЕГЭ" +7 (495) 104 68 38, куда можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.