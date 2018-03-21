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Рособрнадзор объявит результаты досрочных ЕГЭ по информатике и географии до 4 апреля

Общество
21 марта, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Досрочный экзамен по информатике напишут около 2,7 тыс. учеников, а по географии - около 1,5 тыс. человек

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ТАСС, 21 марта. Результаты первых досрочных ЕГЭ этого года по информатике и географии станут известны не позднее 4 апреля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Досрочный этап ЕГЭ стартует в России в среду. В нем примет участие более 40 тыс. человек. Экзамены пройдут во всех регионах России, кроме Чукотского автономного округа.

"Свои результаты участники экзаменов (по информатике и географии) узнают не позднее 4 апреля 2018 года", - отметили в пресс-службе.

Заявления на участие в ЕГЭ по информатике досрочного периода подали около 2,7 тыс. человек. Для организации ЕГЭ по этому предмету будут задействованы 120 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий, на ее выполнение отводится 4 часа. Установленный минимальный балл составляет 40.

"Заявления на участие в ЕГЭ по географии в досрочный период подали около 1,5 тысячи человек, экзамен пройдет в 107 ППЭ", - уточнили в Рособрнадзоре. Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания, на ее выполнение отводится 3 часа. Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Минимум на ЕГЭ по географии - 37 баллов.

Во всех ППЭ ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме и используется технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях. Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля.

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