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Всероссийскую проверочную работу по истории напишут ученики 16 тыс. школ

Общество
21 марта, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ученикам старших классов предстоит выполнить 12 заданий за 1,5 часа

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ТАСС, 21 марта. Всероссийскую проверочную работу (ВПР) по истории напишут в среду одиннадцатиклассники 16,5 тыс. школ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Всего проверочную работу по истории проведут более 16,5 тыс. школ из всех регионов России", - сказали в пресс-службе, напомнив, что участие школ в проведении ВПР по истории для 11-х классов является добровольным. Проверочная работа предназначена для учащихся, которые не выбрали историю для сдачи ЕГЭ.

"Проверочная работа по истории включает в себя 12 заданий. На ее выполнение отводится 1,5 часа. ВПР содержит задания по истории России с древнейших времен до наших дней, также по истории и культуре родного края", - уточнили в пресс-службе.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации, они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты работ могут использоваться для совершенствования методик преподавания в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Рособрнадзор не рекомендует образовательным организациям использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.

В марте-мае 2018 года ВПР проводятся для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов.

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