NBC: заявления экс-порноактрисы о связи с Трампом подтверждены детектором лжи

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Бывшая порноактриса и стриптизерша Стефани Клиффорд, которая утверждает, что она более 10 лет назад вступала в интимную связь с президентом США Дональдом Трампом, успешно прошла проверку на детекторе лжи. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC.

В распоряжение его журналистов поступил отчет о данном тесте, который был проведен в 2011 году по запросу журнала In Touch, сотрудники которого брали у Клиффорд интервью. В итоге оно было напечатано лишь в январе текущего года. Согласно документу, проверка показала, что Клиффорд с вероятностью 99% не лгала, когда утверждала, что она и Трамп вступали в интимные отношения.

NBC также получила официальные подтверждения от человека, который проводил указанный тест. Кроме того, телеканал опубликовал снимок, на котором Клиффорд запечатлена, предположительно, во время проверки. "Задолго до того, как Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты, Клиффорд прошла детектор лжи, который подтвердил ее отношения с Трампом", - отметил адвокат бывшей порноактрисы Майкл Авенатти. Юрист выразил убежденность в том, что "когда это все закончится, американцы узнают правду об этих отношениях и попытках их скрыть".

В конце января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждала, что юрисконсульт Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тысяч Клиффорд за месяц до выборов в 2016 году в США, чтобы она утаила факт интимной встречи с миллиардером в июле 2006 года. Издание акцентировало внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что президент США не имел внебрачных связей с Клиффорд.

Клиффорд в начале текущего месяца подала иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Трампом. В ответ адвокаты президента США потребовали через суд от нее выплатить $20 млн за нарушение договоренности о неразглашении информации. Вместе с тем они по-прежнему заявляют, что утверждения Клиффорд о связи с Трампом не соответствуют действительности.