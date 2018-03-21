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Жителя Сахалина осудили на два года за пропаганду терроризма в колонии

Общество
21 марта, 3:09 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 21, марта. /ТАСС

Осужденный за наркотики мужчина оправдывал терроризм среди заключенных

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Дальневосточный окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы жителя Сахалина за пропаганду терроризма в колонии. Приговор вступил в законную силу, сообщила в среду пресс-служба управления ФСБ по Сахалинской области.

"Суд установил, что 34-летний мужчина, осужденный на 3 года 10 месяцев за незаконное хранение наркотиков и оружия, отбывал наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Сахалинской области. Разделяя исламскую идеологию, он вел разъяснительную работу среди осужденных по оправданию терроризма", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, рецидивиста заключили под стражу в день освобождения. В ходе судебного заседания подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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