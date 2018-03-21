Круглосуточные вертолетные площадки создадут при каждой районной больнице в Забайкалье

ЧИТА, 21 марта. /ТАСС/. Вертолетные площадки, способные круглосуточно принимать транспорт, создадут в 2018 году при каждой центральной районной больнице (ЦРБ) в Забайкальском крае, сообщила в среду пресс-служба регионального минздрава.

"В настоящее время в крае оборудованы две вертолетные площадки, готовые принимать транспорт санавиации в ночное время. Они расположены в Чите и Краснокаменске. В течение 2018 года планируется создать вертолетные площадки при каждой центральной районной больнице", - сказали в министерстве.

По словам первого замминистра здравоохранения края Ивана Шовдры, главное требование при выборе территории для будущих площадок - это их размещение в пределах 15-минутной доступности от ЦРБ. "11 участков проходят завершающую стадию согласования. Каждая площадка будет оборудована фонарями, прожекторами и ветроуказателями", - добавил он.

С 2017 года Забайкальский край участвует в федеральном приоритетном проекте "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ". В прошлом году регион получил модернизированный вертолет Ми-8 с медицинским модулем, а в марте этого года - еще один вертолет Ми-8 АМТ, который, в том числе, предназначен для санавиации.

В прошлом году санитарная авиация совершила в Забайкалье 345 вылетов, эвакуировав 441 пациента, в том числе 190 детей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.