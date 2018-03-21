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Кабмин предложил доработать законопроект по снижению смертности

Общество
21 марта, 8:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В документе отсутствуют положения о проведении мероприятий по подготовке населения к использованию автоматических наружных дефибрилляторов

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство РФ предложило доработать законопроект, направленный на снижение смертности в случае внезапной остановки сердца, для его рассмотрения Государственной думой в первом чтении. Об этом сообщается в среду на сайте кабмина.

В законопроекте предлагалось внести изменения в статью 31 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", согласно которым при возникновении ситуаций, требующих оказания первой помощи с применением автоматических наружных дефибрилляторов, такая помощь может быть оказана неограниченным кругом лиц.

"В представленном законопроекте положения, предусматривающие проведение мероприятий по подготовке населения к использованию автоматических наружных дефибрилляторов в экстренных ситуациях, отсутствуют", - говорится в заключении кабмина.

Кроме того, кабмин заметил, что в материалах к законопроекту не представлена информация о местах размещения автоматических наружных дефибрилляторов, а также отсутствуют данные о финансовых источниках расходов, связанных с приобретением, установкой и обслуживанием устройств.

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