ВЦИОМ: более половины россиян следят за своим питанием

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более половины россиян следят за своим питанием, соблюдают диету по рекомендации врача или самостоятельно стараются есть более здоровую пищу. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

В телефонном опросе принимали участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Размер ошибки с вероятностью 95% для данной выборки не превышает 2,2%.

"В 2018 году максимума за все периоды измерений (60%) достигло число граждан, следящих за своим питанием: 7% соблюдают диету, рекомендованную врачом, 12% - выбранную самостоятельно, 41% - в целом стараются есть здоровую пищу", - говорится в результатах опроса.

При этом число россиян, которые выбирают самые дешевые продукты, за десять лет уменьшилось вдвое. В 2018 году уже только 14% респондентов ответили, что не могут думать о качестве еды, так как не могут себе этого позволить. "Каждый пятый (22%) говорит, что употребляет в пищу любые продукты, поскольку чувствует себя совершенно здоровым", - уточняется в отчете ВЦИОМ.

Паспорт приоритетного проекта по формированию у россиян здорового образа жизни правительство утвердило в августе 2017 года. Планируется, что проект будет реализовываться вплоть до 2025 года включительно. Около 1,3 млрд рублей из средств федерального бюджета Минздрав России планирует потратить на его реализацию в 2017-2019 годах.

Спорт, курение, диспансеризация

В целом спорт и здоровый образ жизни становятся более популярными у россиян.

"С каждым годом все больше россиян занимаются спортом, за три года показатель вырос с 61% в 2015 году до 79% в 2018 году (в том числе тех, кто делает упражнения регулярно, - с 16% до 25%). Доля физически активных граждан заметно выше среди 18-24-летних (92%), в сравнении с людьми пенсионного возраста (66%)", - говорится в отчете ВЦИОМ.

Диспансеризацию в течение прошедших трех лет прошли 50% опрошенных, еще 15% респондентов отметили, что сделали это в 2018 году.

Число курильщиков в 2018 году оказалось ниже на 3%, чем годом ранее, и составляет 32%. Такая разница находится в рамках статистической погрешности.

"Традиционно выше, чем в целом по выборке, потребление табака среди мужчин (46%), респондентов молодого и среднего возраста, людей с неполным средним (43%) и средним образованием (41%)", - уточняется в данных исследования.

Почти половина россиян (48%) оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное, еще 33% ответили что свое здоровье они оценивают как хорошее. Еще 11% респондентов отмечают, что здоровье у них слабое. За последние пять лет число ответов на этот вопрос колеблется в рамках статистической погрешности.