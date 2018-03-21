Times: купленную британцем на eBay фотографию за £7 эксперты оценили в $2 млн

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Фотография, приобретенная частным коллекционером Джастином Уайтингом на интернет-аукционе eBay за £7 (около $10), оказалась подлинным портретом известного американского преступника XIX века Джесси Джеймса. Стоимость этого раритета оценивается экспертами примерно в $2 млн, сообщила во вторник британская газета The Times.

Уайтинг, который описывает себя как большого поклонника истории и культуры Дикого Запада, приобрел фото в июле прошлого года и сразу обратил внимание на его невероятное сходство с изображением гангстера в одной из его книг, посвященной этой тематике. После этого коллекционер принял решение обратиться к специалисту и установить аутентичность артефакта.

В роли эксперта выступил специалист по фотографиям XIX века Уилл Данниуэй. "Фотография была сделана примерно в 1861 или 1862 году, - приводит газета его слова. - По лицу, прическе, пиджаку и галстуку абсолютно очевидно, что это одна из оригинальных фотографий 14-летнего Джесси Джеймса".

Уайтинг также решил отправить эту фотографию на оценку бывшему криминалисту ФБР Кенту Гибсону, который тоже подтвердил аутентичность портрета. Он предположил, что стоимость этого раритета составляет примерно $2 млн, так как в 2015 году фотография аналогичного известного преступника Дикого Запада Билли Кида была продана на аукционе именно за эту цену.

Джесси Вудсон Джеймс (1847-1882) - американский преступник. Один из наиболее известных прототипов романтизированного образа гангстера с Дикого Запада. Истории о его похождениях легли в основу многочисленных популярных художественных произведений.