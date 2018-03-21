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Роспотребнадзор доложил о стабильной обстановке по ОРВИ и гриппу в России

Общество
21 марта, 8:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано в 23 субъектах страны

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор в период с 5 по 11 марта 2018 года отмечает стабильную эпидемическую обстановку по ОРВИ и гриппу в России. Случаи заболеваний отмечаются в 23 регионах РФ, сообщает ведомство в среду.

"По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 23 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отдельно ведомство приводит статистику детской заболеваемости. "Среди детей возрастной группы 0-2 года недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 7 регионах, среди детей возрастной группы 3-6 лет - в 11, среди детей 7-14 лет - в 12, среди лиц старше 15 - в 14", - сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что за отчетную неделю обследование прошли более 10 тыс. человек. "Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок выросла до 65,3%, из них превалируют вирусы гриппа В (21,39%) и А (H1N1) pdm09 (21,54%)", - уточнили в ведомстве.

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