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В Якутске пройдет фестиваль японской культуры "Мацури"

Общество
21 марта, 9:00 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 21, марта. /ТАСС

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по икебане, оригами, каллиграфии, презентации чайной церемонии, конкурс косплея, выступление японских артистов

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ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Фестиваль японской культуры "Мацури" пройдет в Якутске 22-23 мая при поддержке Генерального консульства Японии в Хабаровске. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель департамента по внешним связям Якутии Владимир Васильев.

"Инициатором является японская сторона. Мы эту идею поддержали. В рамках фестиваля планируется проведение мастер-классов по икебане, оригами, каллиграфии, презентации чайной церемонии. Ожидается выступление японских артистов, конкурс косплея, дегустация блюд от японского повара, проведение фестиваля японского кино", - рассказал Васильев.

Он отметил, что договоренностей о проведении фестиваля стороны достигли во время визита в республику делегации Генерального консульства Японии в Хабаровске в составе вице-консула по культуре и образованию Эйко Мацумото и консула по безопасности Юки Конно в начале марта.

В частности, во время визита стороны обсудили основные направления сотрудничества между Республикой Саха (Якутия) и Японией. Среди уже реализуемых проектов с участием японских инвесторов - строительство тепличного комплекса "Саюри", ветропарка на севере республики. Кроме того, идет межрегиональное взаимодействие в области образования, науки, подготовки кадров, новых информационных технологий.

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