МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Третий гуманитарный коридор начал работу в Восточной Гуте, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее сирийские беженцы выходили из Восточной Гуты по двум гуманитарным коридорам. Первый находится в районе населенного пункта Эль-Вифидин, а второй проходит через населенный пункт Хаммурия.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

13 марта Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.

Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению было выведено 80 414 человек.