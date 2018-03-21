Депздрав даст москвичам рекомендации, каких врачей посетить во время диспансеризации

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Москвичи могут получить персональные рекомендации по профилактическому осмотру на 2018 год и узнать, какие болезни позволят выявить те или иные обследования в рамках первого этапа программы диспансеризации. Это стало возможно благодаря новой функции информационного сервиса "Навигатор московского здравоохранения", сообщается в среду на портале мэрии и правительства Москвы.

"Теперь пользователи могут получить персональные рекомендации по профилактическому осмотру на 2018 год. При вводе года рождения и пола навигатор выдает информацию о том, какие обследования предстоит пройти в рамках первого этапа программы диспансеризации в этом году и что за болезни они позволяют выявить", - говорится в сообщении. Отмечается, что для пользователей каждого возраста и пола рекомендации будут разными.

Навигатор работает на сайте департамента здравоохранения Москвы с июня 2017 года. По словам руководителя департамента Алексея Хрипуна, за время существования сервиса им воспользовались более 500 тыс. человек. Помимо прочего, москвичи могут узнать адрес ближайшей поликлиники, больницы или аптеки, а также изучить график дней открытых дверей в столичных клиниках и почитать статьи по вопросам получения медицинской помощи.