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Депздрав даст москвичам рекомендации, каких врачей посетить во время диспансеризации

Общество
21 марта, 10:23 UTC+3

Диспансеризация для жителей столицы проводится бесплатно

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Материал из 1 страницы
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Москвичи могут получить персональные рекомендации по профилактическому осмотру на 2018 год и узнать, какие болезни позволят выявить те или иные обследования в рамках первого этапа программы диспансеризации. Это стало возможно благодаря новой функции информационного сервиса "Навигатор московского здравоохранения", сообщается в среду на портале мэрии и правительства Москвы.

"Теперь пользователи могут получить персональные рекомендации по профилактическому осмотру на 2018 год. При вводе года рождения и пола навигатор выдает информацию о том, какие обследования предстоит пройти в рамках первого этапа программы диспансеризации в этом году и что за болезни они позволяют выявить", - говорится в сообщении. Отмечается, что для пользователей каждого возраста и пола рекомендации будут разными.

Навигатор работает на сайте департамента здравоохранения Москвы с июня 2017 года. По словам руководителя департамента Алексея Хрипуна, за время существования сервиса им воспользовались более 500 тыс. человек. Помимо прочего, москвичи могут узнать адрес ближайшей поликлиники, больницы или аптеки, а также изучить график дней открытых дверей в столичных клиниках и почитать статьи по вопросам получения медицинской помощи. 

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