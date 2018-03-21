Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: с 2019 года в Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха

Общество
21 марта, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Инициаторами запрета выступили общественные организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 марта. Сан-Франциско стал крупнейшим городом в США, в котором официально введен запрет на продажу меха животных. Об этом сообщила в среду газета The Hill.

По данным издания, Наблюдательный совет города (орган местного самоуправления) единогласно проголосовал за введение такого запрета, вступающего в силу в будущем году. Согласно этому постановлению, торговцам мехами предоставлено время до 1 января 2020 года для продажи имеющихся у них запасов изделий, включая отороченные мехом пальто и перчатки.

Инициаторами запрета ранее выступили несколько правозащитных организаций, заявивших о несовместимости торговли шкурами убитых животных с поддерживаемыми городом призывами к гуманному обращению с "братьями нашими меньшими". Активисты отметили, что ежегодно в мире из-за меха убивают более 50 млн животных, большая часть которых выращивается на фермах "в ужасных условиях".

Торговцы меховыми изделиями в Сан-Франциско, как отметила газета, выразили свое несогласие с принятым постановлением, указав на то, что Наблюдательный совет не в праве единолично принимать такие решения, затрагивающие интересы очень многих людей.

"Следует провести голосование с участием всех жителей города. Такие решения не должны приниматься лишь Наблюдательным советом", - приводит газета слова исполнительного директора дизайнерской компании West Coast Leather Скипа Пэса.

По мнению старшего вице-президента Торговой палаты Сан-Франциско Джима Лазаруса, введенный запрет затронет коммерческие интересы около 50 предпринимателей в городе. В местном же самоуправлении, по сведениям издания, полагают, что данный запрет не окажет хоть сколько-нибудь заметного влияния на экономическую ситуацию в Сан-Франциско.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Прокуратура и СК проводят проверки инцидента со стрельбой в школе Шадринска
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Британский посол в Москве не будет участвовать во встрече в МИД РФ по Солсбери
6
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов