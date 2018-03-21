СМИ: с 2019 года в Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха

ТАСС, 21 марта. Сан-Франциско стал крупнейшим городом в США, в котором официально введен запрет на продажу меха животных. Об этом сообщила в среду газета The Hill.

По данным издания, Наблюдательный совет города (орган местного самоуправления) единогласно проголосовал за введение такого запрета, вступающего в силу в будущем году. Согласно этому постановлению, торговцам мехами предоставлено время до 1 января 2020 года для продажи имеющихся у них запасов изделий, включая отороченные мехом пальто и перчатки.

Инициаторами запрета ранее выступили несколько правозащитных организаций, заявивших о несовместимости торговли шкурами убитых животных с поддерживаемыми городом призывами к гуманному обращению с "братьями нашими меньшими". Активисты отметили, что ежегодно в мире из-за меха убивают более 50 млн животных, большая часть которых выращивается на фермах "в ужасных условиях".

Торговцы меховыми изделиями в Сан-Франциско, как отметила газета, выразили свое несогласие с принятым постановлением, указав на то, что Наблюдательный совет не в праве единолично принимать такие решения, затрагивающие интересы очень многих людей.

"Следует провести голосование с участием всех жителей города. Такие решения не должны приниматься лишь Наблюдательным советом", - приводит газета слова исполнительного директора дизайнерской компании West Coast Leather Скипа Пэса.

По мнению старшего вице-президента Торговой палаты Сан-Франциско Джима Лазаруса, введенный запрет затронет коммерческие интересы около 50 предпринимателей в городе. В местном же самоуправлении, по сведениям издания, полагают, что данный запрет не окажет хоть сколько-нибудь заметного влияния на экономическую ситуацию в Сан-Франциско.