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На Ямале открыли движение по всем зимним автодорогам

Общество
21 марта, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

По зимнику Уренгой - Красноселькуп разрешили движение полноприводных и грузовых автомобилей общей массой до 30 тонн

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Все зимники регионального значения открыли для проезда транспорта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

Движение по зимнику Уренгой - Красноселькуп для полноприводных и грузовых автомобилей общей массой до 30 тонн закрыли 19 марта из-за метели.

"С 07:00 (мск) 21 марта разрешено движение по зимнику Уренгой - Красноселькуп для полноприводных и грузовых автомобилей общей массой до 30 тонн. Ранее зимник был закрыт из-за метели. Дорожники справились с последствиями непогоды и обеспечили движение транспорта. Сейчас продолжается расчистка и укатка снежного полотна проезжей части, чтобы открыть движение для неполноприводного легкового транспорта, на зимнике работает пять единиц техники", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, зимники Салехард - Надым и Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах ЯНАО) открыли для движения всех видов авто общей массой до 30 тонн. На зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале разрешили движение для полноприводного транспорта массой до 20 тонн.

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