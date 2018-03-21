В Ростовской и Волгоградской областях снегопады и гололед сохранятся до конца марта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. /ТАСС/. Синоптики до конца марта прогнозируют снегопады, метели, ледяной дождь и гололед на территории Ростовской и Волгоградской областей. Об этом сообщила ТАСС и.о. начальника ростовского Гидрометцентра Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Назарова.

"Неустойчивый характер погоды сохранится до конца месяца. У нас сейчас проходит серия циклонов южных, они проходят по обычной траектории - через Украину, выходят на Ростовскую область, далее на северо-восток смещаются. Такие условия способствуют выпадению осадков смешанного характера, образованию гололеда, усилению ветра - практически весь комплекс неблагоприятных явлений, который и ощущает вся Ростовская область. <…> Север Ростовской области и Волгоградская область подвержены снегопадам, метелям, а вот в южных районах - гололеды, выпадение переохлажденного дождя", - пояснила она

Ограничение движение транспорта

В Ростовской области на нескольких участках автомобильных дорог ограничили движение пассажирского транспорта из-за снега и дождя. Со вторника, по данным регионального главка МВД, в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на участках автодорог Морозовск - Цимлянск (с 1-го по 62-й километр), Кашары - Морозовск (с 48-го по 114-й километр) ввели ограничение движения для пассажирского транспорта.

С вечера воскресенья движение пассажирского транспорта ограничили из-за снегопада и дождя по одному из участков трассы М-4 "Дон" в Ростовской области (с 777 по 1026 км). Как сообщал ранее временно исполняющий обязанности начальника управления МЧС России по Ростовской области Евгений Кондратьев, движение большегрузного и легкового транспорта по отдельным участкам трассы М-4 "Дон" в Каменском и Тарасовском районах Ростовской области затруднено из-за снега и дождя.

Сотрудники главного управления МЧС по Ростовской области развернули десять мобильных пунктов обогрева для водителей на трассах из-за неблагоприятных погодных условий. По данным Ростовского гидрометцентра, 21 марта на территории области ожидают сильные осадки - дождь и снег, гололед, туман, метель, на дорогах гололедица, ухудшение видимости. Ветер при порывах - до 28 м/с, температура воздуха днем составляет около 4 градусов тепла.

Ростовский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды в Ростовской области - днем 21 марта в регионе ожидают гололед в сочетании с юго-западным ветром до 15-20 м/с, утром и днем в южных районах области местами до 23-28 м/с, в северных районах - сильный гололед.

Также во вторник движение большегрузов и автобусов из-за ледяного дождя ограничили на федеральной трассе А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский. Однако через пару часов ледяной дождь прекратился и ограничения сняли, сообщили во вторник в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Азов" Росавтодора.

Управление МЧС по Волгоградской области предупредило жителей об ухудшении погоды в ближайшие двое суток. Синоптики прогнозируют мокрый снег, ледяной дождь и гололедицу на дорогах. В готовности находятся мобильные пункты обогрева. Спасатели рекомендуют воздержаться в ближайшие два дня от поездок на дальние расстояния на личном транспорте.

Коммунальные службы Волгограда продолжают очистку улиц спецтехникой от снежного наката, который образовался в последние три дня из-за ледяного дождя и снега. В среду, по данным волгоградского Гидрометцентра, на территории региона ожидают около 5 градусов мороза.

Ветер в Севастополе

В Севастополе из-за сильного ветра закрыли движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту, жители северной стороны города вынуждены добираться в центр на автобусах. Ветер усилился во вторник во второй половине дня, и, по данным регионального управления МЧС, спасатели 20 марта дважды выезжали, чтобы убрать поваленные ветром деревья.

По данным синоптиков, в среду порывы ветра достигнут 14 м/с, температура воздуха установится на уровне до 5 градусов тепла, в первой половине дня возможен небольшой дождь.