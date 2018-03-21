Меланья Трамп заявила, что продолжит борьбу с травлей в сети

ВАШИНГТОН, 21 марта. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Первая леди США Меланья Трамп заявила во вторник, что будет непреклонной в борьбе с притеснениями, травлей и издевательствами в интернете, несмотря на критику ее усилий. Трансляцию выступления супруги главы государства на встрече с представителями таких американских компаний, как Amazon, Facebook, Googl, Twitter, Microsoft и Snap, вел Белый дом.

"Я хорошо знаю, что люди скептически относятся к тому, что я занимаюсь этой темой. Я подвергаюсь критике со стороны многих за свое стремление решить эту проблему, и я знаю, что это будет продолжаться, - подчеркнула она перед началом встречи. - Но это не остановит меня... Я здесь с одной целью - помогать детям".

Первая леди подчеркнула, что надеется сотрудничать с компаниями, которые представляли ее собеседники, и вместе работать над поощрением "примерного поведения в социальных сетях". Она рассказала, что получает множество писем от детей, которые подвергаются издевательствам или чувствуют себя незащищенными в социальных сетях.

Супруга американского президента отметила, что родители должны найти способ помочь своим детям стать "ответственными гражданами цифрового мира". В частности, она предложила сократить количество времени, которое детям разрешено проводить в интернете. "У нас есть реальная возможность научить [детей] примерному поведению на просторах сети, но это также подразумевает работу в реальном мире над такими понятиями, как доброта, сочувствие и уважение", - подчеркнула Трамп, поблагодарив своих собеседников.

Борьба с интернет-травлей

Встреча в официальной резиденции американского лидера в Вашингтоне стала первым шагом в объявленной ранее бывшей моделью кампании по борьбе с травлей в сети.

В последние месяцы такие компании, как Facebook, Google и Twitter, столкнулись с резкой критикой в связи с ростом количества случаев проявления ненависти, травли, распространения теорий заговора и т.п. на своих платформах. Крупные технологические компании придерживаются строгой политики, запрещающей травлю и другие издевательства, но в первую очередь они полагаются на то, что сами пользователи будут сообщать о нарушениях и прекратят оскорблять друг друга. Однако их усилия до сих пор не увенчались успехом, ситуация приводит лишь к росту случаев притеснений и издевательств в сети, что, по признанию самих компаний, заставило покинуть эти площадки часть интернет-аудитории. В США нет федеральных законов, запрещающих издевательства и притеснения.

Критика первой леди

Многие критиковали и насмехались над решением Меланьи Трамп начать борьбу с притеснениями в сети в связи с тем, что ее муж сам использует Twitter для оскорблений и нападок на своих оппонентов и СМИ. Действия президента, по мнению критиков, способствуют популяризации притеснений и издевательств в интернете.

Супруга республиканца впервые заявила о намерении бороться с травлей в сети в ноябре 2016 года за несколько дней до президентских выборов, на которых победил ее муж. Тогда она посетовала, что американская "культура стала слишком низкой и слишком грубой, особенно для детей и подростков". Однако после инаугурации президента Меланья Трамп редко возвращалась к этой теме.

Согласно прошлогодним социологическим исследованиям центра Pew Research Center, 41% американцев стали жертвами различных форм травли в сети, в том числе в связи с их полом, этнической принадлежностью или внешностью.