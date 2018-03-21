Все школы Ульяновской области закроют на карантин с 22 марта

УЛЬЯНОВСК, 21 марта. /ТАСС/. Карантин объявили во всех школах Ульяновской области с 22 марта в связи с необходимостью предотвратить рост заболеваний ОРВИ и гриппом. Такое решение приняли на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством первого заместителя председателя правительства региона Екатерины Убы.

"Обсудив положение дел и основываясь на объективных данных санитарного контроля, мы приняли решение временно приостановить учебный процесс во всех общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования. Данные карантинные мероприятия будут введены с завтрашнего дня и до 28 марта", - сказала Уба на заседании.

В пресс-службе регионального министерства образования и науки сообщили, что такое решение приняли для предотвращения массовых заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По информации ведомства, в настоящее время зарегистрировали 12240 случаев ОРВИ. По данным еженедельного мониторинга, за 7 дней показатель вырос на 47,9%. Лабораторно подтвердили 31 случай "свиного" гриппа - А (Н1N1), 2 случая "гонконгского" гриппа A (H3N2) и два случая гриппа.

Министр образования и науки Наталья Семенова уточнила, что комплекс противоэпидемических мероприятий усилят в детских дошкольных учреждениях, детских образовательных, профессиональных, средних профессиональных и высших учебных заведениях, на объектах социальной сферы. В числе мер - проведение влажной уборки помещений дезинфекционными средствами, поддержание необходимого температурного режима, проветривание классов, спортивных залов, обеззараживание воздуха помещений.

По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова, в медицинских организациях введут ограничения на посещения родственниками госпитализированных больных, а также прекратят допуск посетителей в учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Участковая служба поликлиники с этой недели работает и в выходные дни.