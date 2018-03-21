Госдума приняла закон о концессионных соглашениях в сфере здравоохранения

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предоставляющий федеральным государственным учреждениям здравоохранения (ФГУЗ) возможность участвовать в концессионном соглашении на стороне концедента.

Инициированный правительством РФ документ вводит практику передачи в концессию объектов здравоохранения, в том числе объектов для санаторно-курортного лечения.

Принятый закон устанавливает, что в случае, если объектом концессионного соглашения является имущество объектов здравоохранения (в том числе объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения) и если такое имущество принадлежит федеральному государственному учреждению на праве оперативного управления, то такое учреждение может участвовать в концессионном соглашении на стороне концедента - Российской Федерации. Принятыми во втором чтении документа поправками было предусмотрено, что такое учреждение может исполнять обязательства по концессионному соглашению и осуществлять ряд полномочий концедента, за исключением полномочий по заключению, изменению и расторжению соглашения, а также по контролю за исполнением концессионером обязательств по соответствующему соглашению.

При этом законом установлено, что в результате передачи данного имущества по концессионному соглашению ФГУЗ не должно лишиться возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены его уставом.

Закон призван повысить гибкость концессионного механизма и расширить практику привлечения внебюджетных инвестиций в сфере здравоохранения, отметил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев ("Единая Россия").

"Передача объектов здравоохранения в концессию не означает коммерциализацию тех медицинских услуг, которые оказываются населению в рамках программы государственных гарантий. Когда мы говорим о государственно-частном партнерстве, мы подразумеваем, в том числе, привлечение частного бизнеса к выполнению имеющихся у государства обязательств. Главное - чтобы гарантированный набор медицинских услуг был гражданину предоставлен бесплатно, то есть за счет средств бюджетов различных уровней. При этом форма собственности учреждения, в котором данные услуги оказываются, не должна иметь значения", - сказал он.