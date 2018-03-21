Первый на Юге России центр ядерной медицины появится в Чечне к лету 2019 года

ГРОЗНЫЙ, 21 марта. /ТАСС/. Первый на Юге России центр ядерной медицины откроется в Чечне к лету 2019 года, сообщил ТАСС в среду министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"Ориентировочно к лету 2019 года планируется завершить строительство Центра ядерной медицины, который включает в себя позитронную эмиссионную томографию. Этот метод южнее Воронежа [в медучреждениях пока] не используется, наша республика станет таким центром на Юге России, в том числе в плане развития медицинского туризма. Проект инвестиционный, оценивается примерно в 3 млрд рублей", - отметил собеседник агентства.

По его словам, для медицины в регионе открытие центра станет колоссальным прорывом вперед. "В нем будут проводиться диагностика и контроль эффективности лечения целого ряда онкологических заболеваний методами ядерной медицины. С помощью такой диагностики проводится исследование всего тела, что позволяет выявить даже самые отдаленные и небольшие метастазы", - сообщил глава ведомства.

Учреждение планируют построить на базе Республиканского онкологического центра.