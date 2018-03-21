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Более 2 тыс. семей обратились за выплатами на второго ребенка с начала года

Общество
21 марта, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Малоимущие семьи могу тратить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала на повседневные нужды

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более 2 тыс. заявлений на ежемесячные выплаты в связи с рождением второго ребенка поступило в Пенсионный фонд России (ПФР) с начала года. Об этом говорится в пресс-релизе ПФР, подготовленном к заседанию правления фонда.

В ПФР напомнили, что с 1 января 2018 года семьи с низкими доходами имеют право после рождения второго ребенка получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере прожиточного минимума ребенка в регионе.

"Эти деньги семьи могут потратить на повседневные нужды. По этому направлению с начала года принято более 2 тыс. заявлений", - говорится в сообщении.

В ПФР напомнили, что программа маткапитала продлена до 2022 года. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей. Сертификат на материнский капитал выдается при рождении второго или последующих детей, эти средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию мамы, социальную адаптацию детей-инвалидов. С 2018 года - также на ежемесячные выплаты ребенку, родившиеся в малоимущей семье, на дошкольное образование детей, начиная с двухмесячного возраста и на льготную ипотеку.

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