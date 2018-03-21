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Спрос на пакетные туры на школьных каникулах вырос на 40%

Общество
21 марта, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Большинство туристов выбирают российские курорты

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спрос на пакетные туры в период весенних школьных каникул вырос на 40%, большинство российских семей выбирают направления внутри страны, сообщил ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов.

"В период весенних школьных каникул отмечается традиционно высокий спрос на путешествия с детьми как внутри страны, так и за рубежом. Большинство наших туристов выбирают российские курорты и направления - Сочи, Крым, Москву, Калининград, Казань и пр. Регионы страны сегодня предлагают разнообразные экскурсионные программы, в том числе и для семей с детьми", - сказал он.

По его словам, развитая туристская инфраструктура, невысокая стоимость туров по России и транспортная доступность позволяют российским туристам при поиске интересного путешествия на каникулы или выходные делать выбор в пользу нашей страны.

По данным группы компаний "Слетать.ру", из отечественных направлений туристы традиционно выбирают Краснодарский край (52,52% поисковых запросов) и Крым (40,81%). Чуть более 1% запросов приходится на туры в Москву.

Как сообщили ТАСС в компании, при поиске тура российские туристы с детьми интересуются Турцией (29,64% поисковых запросов), ОАЭ (28,30%), Таиландом (11,45%), Вьетнамом (4,54%) и Россией (4,38%).

В агрегаторе Biletix также отмечают, что объем продаж авиабилетов по зарубежным направлениям уменьшился на 8% по сравнению с прошлым годом, а по внутренним - вырос на 1%. Также наблюдается небольшой рост среднего чека по всем направлениям.

Метапоисковик авиабилетов Aviasales назвал самые популярные направления для путешествий с детьми по России: Сочи, Симферополь, Минеральные воды, Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений популярны Дубай, Тбилиси, Париж, Тель-Авив, Бангкок, Ереван, Прага, Стамбул, Ларнака и Барселона.

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