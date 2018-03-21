В Санкт-Петербурге продлили выплаты материнского капитала до 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга продлили выплаты по региональному материнскому капиталу до 2021 года. Как сообщили ТАСС в комитете по социальной политике в среду, соответствующий закон подписал губернатор города.

С инициативой продления меры социальной поддержки после 2018 года ранее выступили депутаты петербургского парламента.

"Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко подписал закон, который предусматривает продление регионального материнского капитала до 2021 года", - рассказали в комитете. По словам заместителя председателя комитета по социальной политике Петербурга Елены Фидриковой, данная мера необходима для поддержания позитивных тенденций в демографии города - в течение последних пяти лет в городе наблюдают естественный прирост населения.

"Введение в 2012 году материнского капитала было направлено на стимулирование рождения третьего и последующих детей, и это дало позитивные результаты. Программа эффективна и востребована, мы видим, что каждый год в Санкт-Петербурге растет количество многодетных семей. Сейчас в городе проживают около 40 тыс. многодетных, за последние шесть лет этот показатель вырос в 2,5 раза", - отметила заместитель председателя.

Размер материнского капитала в Санкт-Петербурге ежегодно индексируется, с 1 января 2018 года его размер составляет 148 тыс. рублей (в 2012 году - 100 тыс. рублей). Более 70% семей используют материнский капитал на улучшение жилищных условий, 16% семей - на оплату образования, остальные - на приобретение автомобиля или строительство дачи.

В бюджете города на трехлетний плановый период предусмотрели средства на материнский капитал: на 2018 год - 502,2 млн рублей, на 2019 - 532 млн рублей, 2020 год - 559,3 млн рублей. Финансирование на 2021 год определят при планировании бюджета на следующий трехлетний период.