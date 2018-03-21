Джефф Безос вышел на прогулку с собакой-роботом

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Глава компании Amazon Джефф Безос вышел на прогулку с роботом SpotMini, который внешне напоминает собаку. Выгул "питомца" состоялся во время технологической конференции MARS, открывшейся в Калифорнии.

Предприниматель поделился соответствующим снимком в своем Twitter.

"Беру свою новую собаку на прогулку на конференции MARS2018", - написал Безос.

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o — Jeff Bezos (@JeffBezos) 19 March 2018

SpotMini весом 25 кг и высотой 91 см разработан специалистами американского производителя робототехники Boston Dynamics. Эта компания называет свое творение "проворным роботом, способным обращаться с предметами, взбираться по ступенькам, передвигаться в офисах, внутри домов и на улице". К тому же "пес" умеет подносить кружку пива и открывать двери.

На конференции MARS 2017 года года Безос опробовал роботизированный скафандр высотой 4,3 м производства южнокорейской компании Hankook Mirae. Предприниматель сравнил себя с героиней фильма "Чужой" (Alien, 1979), роль которой исполняла Сигурни Уивер. Несколько месяцев назад бизнесмен в строительной каске разбил бутылку шампанского, стоя на вершине ветряка. Таким образом он открыл крупнейший в США парк ветряных мельниц.

В начале марта 2018 года журнал Forbes поставил главу компании Amazon на первое место ежегодного рейтинга богатейших людей планеты. Издание оценило состояние Безоса в $112 млрд. За год стоимость акций компании, которую возглавляет бизнесмен, выросла на 59%, сделав Безоса богаче на $39,2 млрд. Таким образом, миллиардер стал обладателем самого быстрорастущего, по версии Forbes, состояния за всю историю существования рейтинга.