Глава Рособрнадзора: ряду регионов стоит учиться организации ЕГЭ у Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 марта. /ТАСС/. Заместитель министра образования и науки РФ - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов привел в пример организацию единого госэкзамена в Северной Осетии в части того, как можно построить работу по проведению объективного экзамена.

"Нужно ответственно отнестись к процедуре сдачи ЕГЭ, это касается и глав муниципальных образований, и руководителей пунктов проведения экзамена. Все те моменты, которые когда-то были, ушли в прошлое, и потихоньку объективный экзамен позволяет улучшать качество образования. Я нередко привожу Северную Осетию в пример, в частности [того], как можно наладить и организовать работу по проведению объективного экзамена", - сказал на межрегиональном совещании по вопросу проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году во Владикавказе Кравцов, которого цитирует пресс-служба главы и правительства республики.

В мае прошлого года Кравцов уже отмечал, что ряду регионов стоит учиться организации ЕГЭ у регионов Северного Кавказа, в том числе у Северной Осетии.

Как отметил глава республики Вячеслав Битаров, в настоящее время в регионе власти создали все необходимые условия для того, чтобы экзаменационная кампания, как и в прошлом году, прошла без сбоев. В регионе сформировали специальную рабочую группу, наладили межведомственное взаимодействие между министерствами образования и науки, здравоохранения, внутренних дел, энергоснабжающими компаниями.

Пункты проведения экзаменов оснастили оборудованием для печати и сканирования контрольно-измерительных материалов. Во всех аудиториях есть возможность проведения онлайн-наблюдения.

"Северная Осетия всегда была центром образования на Кавказе. Мы должны быть достойны этого статуса и сегодня", - заключил глава республики.