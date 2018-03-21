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Сильные дожди с мокрым снегом ожидаются в Крыму 21-22 марта

Общество
21 марта, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Температура воздуха в ночь на четверг опустится до одного градуса ниже нуля

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сильные дожди, переходящие в мокрый снег, туман и гололед ожидаются в Крыму вечером в среду и в ночь на четверг. Соответствующее предупреждение опубликовали в среду на сайте Гидрометцентра России.

"Вечером 21 марта и ночью 22 марта в Крыму ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег и снег, местами очень сильные осадки, туман, гололедно-изморозевые отложения", - говорится в сообщении.

Температура воздуха на территории полуострова в среду днем составит в среднем около 8 - 11 градусов тепла, в ночь на четверг опустится до одного градуса ниже нуля.

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