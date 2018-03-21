Дума может ввести уголовную ответственность за интернет-торговлю редкими животными

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект закона, ужесточающий уголовную ответственность за незаконную добычу редких животных и биоресурсов, занесенных в Красную книгу, а также вводящий наказание за интернет-торговлю в этой сфере вплоть до четырех лет лишения свободы. Инициатива была внесена на рассмотрение правительством РФ.

Согласно тексту законопроекта, предлагается дополнить статью 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ") новой частью, где также оговаривается ответственность за "незаконные приобретение или продажу... их [животных и биоресурсов] частей и дериватов (производных) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". В этих случаях предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в аналогичном размере.

Одновременно предлагается изложить в новой редакции статьи 253 ("Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ") и статьи 258 ("Незаконная охота") УК РФ для уточнения признаков отдельных составов преступлений, а также усиления их санкций вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. В действующей редакции верхний предел наказания установлен в виде штрафа до 500 тыс. рублей и исправительных работ на срок до двух лет.

Как говорится в пояснительной записке, за 10 месяцев 2016 года должностными лицами Росрыболовства и МВД России проведено 4860 совместных контрольно-проверочных мероприятий, в ходе которых выявлено 3332 нарушения, связанных с оборотом незаконно добытых (выловленных) водных биологических ресурсов. У нарушителей изъято 354,319 т. незаконно добытых (выловленных) водных биологических ресурсов, в том числе 31,133 т. осетровых видов рыб, 59,9 т. лососевых и сиговых видов рыб, 1,851 т. объектов континентального шельфа, 254,9 т. прочих видов рыб, 6,384 т. икры ценных и особо ценных видов рыб. В 2015 году изъято (арестовано) 651,96 т. незаконно добытых водных биологических ресурсов.

Также за 10 месяцев 2016 года территориальными управлениями Росрыболовства направлено в следственные органы 3670 материалов в отношении 3844 лиц для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Количество нарушений, содержащих признаки преступлений, составило 2,9% от общего числа выявленных нарушений правил рыболовства. По направленным материалам возбуждено 2329 уголовных дел, отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.