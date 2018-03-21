Более 160 медиков в столице получили статус "Московский врач"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Москвы присвоили статус "Московский врач" 165 медицинским работникам столичных учреждений здравоохранения. Об этом в среду сообщил журналистам заммэра столицы Леонид Печатников.

"Статус "Московский врач" присвоен 165 специалистам", - сказал он.

По его словам, получившим статус врачам городских больниц и поликлиник выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тыс. руб. в месяц. Участие в проекте бесплатное и добровольное.

Принять участие в оценочных процедурах для получения данного статуса могут практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций. Это также могут быть врачи из других городов России, однако вознаграждение они не получат, пояснил Печатников.

Статус "Московский врач" был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года в целях создания системы объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для непрерывного, целенаправленного и эффективного повышения квалификации врачей. Статус присваивается по 15 наиболее востребованным специальностям: "Терапия", "Хирургия", "Неврология", "Эндокринология", "Педиатрия", "Общая врачебная практика", "Лучевая диагностика", "Кардиология", "Акушерство и гинекология", "Урология", "Травматология", "Анестезиология и реаниматология", "Оториноларингология", "Дерматовенерология", "Психиатрия".

Звание присваивается врачам при условии наличия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, стажа работы по специальности врача не менее пяти лет. Далее врачи проходят клинический экзамен по специальности и защищают портфолио своих достижений. Свидетельство "Московский врач" действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок.